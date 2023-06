Radweg in Viersen “So schlimm wie jetzt war es noch nie“

Radfahrer in Viersen haben es nicht leicht. Seit Jahren warten sie auf das „Mobilitätskonzept 2040“, in dem die Stadtverwaltung sämtliche Anträge aus der Politik für neue Radwege, Fahrradstraßen oder Radverkehrszonen bündeln will. Immerhin beschloss die Politik, dass mehr Geld für die Radwege zur Verfügung steht. Aktuell werden beispielsweise im Ortsteil Süchteln mehrere Radwege saniert.