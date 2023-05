ÖPNV im Kreis Viersen Neue Bus- und Bahnlinie für den Kreis Viersen?

Auch die Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen will den ÖPNV attraktiver machen. Sie setzt dabei auch auf selbstfahrende Busse. Eine Shuttle-Linie soll vom Breyeller Ortskern in Nettetal zum Bahnhof fahren, ein zweiter Pendelverkehr soll Brüggen-Bracht mit dem Bahnhof in Breyell verbinden. Eine andere Idee: Abends und am Wochenende, wenn das ÖPNV-Angebot recht ausgedünnt ist, können sich ÖPNV-Nutzer per App ein Fahrzeug bestellen — eben „on demand“, zu deutsch: auf Nachfrage. Verbessern will die Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen auch die Anbindungen bei den Bahnhöfen in Nettetal-Kaldenkirchen und Viersen-Boisheim, indem die Bus-Fahrpläne künftig besser auf die Abfahrtszeiten des RE13 abgestimmt werden.