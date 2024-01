Problem-Radweg in Nettetal Weitere Arbeiten an Radweg von Leuth nach Breyell nötig

Die Bauarbeiten am Radweg entlang der Kreisstraße zwischen Breyell und Leuth sind noch immer nicht beendet – zumindest nicht vollständig. Der auf einer Länge von 2,8 Kilometern erneuerte Weg ist zwar schon seit einigen Monaten befahrbar, doch die Bauarbeiter müssen noch einmal anrücken, Kostenpflichtiger Inhalt um Mängel in der neu verlegten Asphaltdecke zu beseitigen. „Wetterbedingt“, so teilte die Kreisverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mit, sei es nicht mehr möglich gewesen, diese Nacharbeiten noch im vergangenen Jahr zu erledigen. Wann sie erfolgen sollen und welche Einschränkungen für den Verkehr auf der Verbindungsstraße zwischen Leuth und Breyell sie zur Folge haben werden, sei noch nicht zu sagen.