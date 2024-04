E-Scooter-Verbot in Bussen Chef von Verkehrsunternehmen KVS: „Das widerspricht jeder Vernunft“

Seit Ostermontag gilt im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr ein Mitnahmeverbot für E-Scooter. Im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes? Nein, es gibt eine Ausnahme: den Kreis Viersen. Genauer: die Linien, die von dem Unternehmen Kraftverkehr Schwalmtal (KVS) bedient werden. Und auch die Busverkehr Rheinland GmbH, die Linien im Kreis Viersen unterhält, will E-Tretroller weiter mit an Bord nehmen. „Wir sind so etwas wie das Gallische Dorf“, sagt KVS-Geschäftsführer Elmar von der Forst.