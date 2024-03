Mobilität im Kreis Viersen NEW und SWK verbieten E-Scooter in Bussen

Fahrgäste dürfen im Kreis Viersen dürfen schon bald in Bussen keine E-Scooter mehr mitnehmen. Sowohl die NEW mobil und aktiv als auch die SWK mobil schließen sich einer Verbotsempfehlung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) an. Noch nicht geäußert hat sich die KVS, die eine Vielzahl an Linien im Kreis Viersen betreibt. Der VDV sieht in den Rollern ein Risiko für Explosionen und Brände, Scooter-Hersteller widersprechen.