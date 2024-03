Verkehrswende im Kreis Viersen Mehr als hundert neue Radboxen in Betrieb

Die Radboxen werden unter dem Dachsystem „DeinRadschloss“ des Verkehrsverbands Rhein-Ruhr (VRR) betrieben. Oliver Wittke, VRR-Vorstandssprecher, sagt: „Verschiedene Verkehrsmittel digital zu vernetzen, ist für uns ein wichtiges Zukunftsthema, denn so machen wir den umwelt- und klimafreundlichen Verkehr attraktiver und schaffen Anreize, vom eigenen Pkw auf Bus, Bahn und Fahrrad umzusteigen.“ Bei Kommunen und Fahrgästen komme „DeinRadschloss“ gut an. Wittke: „Dass die Radboxen nun auch im Kreis Viersen in Betrieb genommen werden, ist ein toller Fortschritt in der flächendeckenden Bedienung des Verbundgebietes des VRR. Damit ist kreisweit eine Lücke im Südwesten des Verbundraums, angrenzend an die Städte Mönchengladbach und Krefeld, geschlossen worden, die das Angebot noch stärker macht.“