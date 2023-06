E-Mobilität im Kreis Viersen Deutsche Bahn lässt neue E-Busse rollen

Kreis Viersen · Die Deutsche Bahn investiert nach einer Bundesförderung von mehr als 56 Millionen Euro in neue E-Busse. Im Kreis Viesen will sie noch in diesem Jahr erstmals auf einer Linie die neuen Fahrzeuge einsetzen.

12.06.2023, 16:23 Uhr

Die Deutsche Bahn ersetzt alte Dieselbusse durch neue Fahrzeuge mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb. Foto: DB/Thomas Spitschka

Die Deutsche Bahn baut ihre Busflotte um. Dafür ersetzt sie Dieselbusse durch neue Busse mit Elektro- und Wasserstoffantrieb. Wie das Unternehmen mitteilt, sind die ersten Fahrzeuge bereits bestellt. Für den Kreis Viersen bedeutet dies: Das Unternehmen lässt dort zum Ende des laufenden Jahres erstmals Elektro-Busse fahren. „Bisher betreibt die Deutsche Bahn im Kreis Viersen noch keine Elektrobusse“, erklärt ein Bahnsprecher auf Anfrage.