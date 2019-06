Verkäufer-Wettbewerb für Azubis : Gut verkaufen — Azubis zeigen, wie es geht

Fabian Lecloux, Schüler am Berufskolleg, führt das Verkaufsgespräch. Er berät einen fiktiven Kunden, der eine Waschmaschine kaufen möchte. Foto: Julia Esch

Viersen Neun angehende Kaufleute aus drei Berufsschulen demonstrierten ihr Verkaufstalent in einem Wettbewerb am Berufskolleg Viersen.

Um die Ware zu verkaufen, aber auch das Richtige für den Kunden zu finden – dafür haben sie sieben Minuten Zeit. Neun Auszubildende vom Berufskolleg Viersen, vom Rhein-Maas-Berufskolleg und von der Kaufmannschule Krefeld demonstrieren beim Verkäufer-Wettbewerb in der Aula des Berufskollegs am Ransberg ihr Können in Kundengesprächen. Zwar nachgestellt und vorher geübt, jedoch nah dran am beruflichen Alltag der angehenden Kaufleute.

Sportjacke, glutenfreies Brot, Waschmaschine oder Kaffee-Vollautomat: In den Gesprächen berieten die Azubis ihre Kunden zu unterschiedlichen Produkten. Und das vor einem Publikum von knapp 70 Mitschülern und zwei Jurys – eine bestehend aus Vertretern von drei Unternehmen und vom Einzelhandelsverband, die zweite mit Teilnehmern aus dem Vorjahr.

Info Niederländische Kunden im Blick Anfang Seinen Ursprung hat der Verkäufer-Wettbewerb am Rhein-Maas-Berufskolleg. Er fand 2011 zum ersten Mal statt. Euregio-Wettbewerb Beim Wettbewerb für die Berufsschulen im Grenzland müssen die Kunden einem niederländischen Kunden, der kein Deutsch spricht, ein Produkt verkaufen. Vorher werden die Teilnehmer geschult.

„Anfangs sind die Jugendlichen noch nervös, aber sobald sie im Gespräch sind, machen sie das richtig professionell”, sagt Manuela Hinsen, Bildungsgangleiterin Einzelhandel am Berufskolleg Viersen. Den Verkäufer-Wettbewerb richtet die Schule zum dritten Mal in ihren Räumen aus, zum neunten Mal findet der Wettbewerb bereits statt.

„Das Verkaufsgespräch ist etwas, das wir besser in einer mündlichen Prüfung als schriftlich abfragen können”, sagt Barbara Prinzen, Abteilungsleiterin Wirtschaft und Einzelhandel am Berufskolleg Viersen. In den Klassen würden sich immer wieder Jugendliche finden, die im Unterricht für Kundenservice und -kommunikation herausstechen. „Bei manchen sieht man direkt das Verkaufstalent”, sagt Prinzen. Und das bereits zu Beginn ihrer Ausbildung: Die Verkäufer im Wettbewerb sind im ersten Ausbildungsjahr.

Den Auftakt bei den Gesprächen im Wettkampf macht Fabian Lecloux. Der Schüler des Viersener Berufskollegs berät einen Kunden beim Kauf einer Waschmaschine. Wie viele Personen hat der Haushalt? Braucht das Gerät eine Kindersicherung? Wie viel Wäsche fällt an? Welche Erfahrungen hatte der Kunde bereits mit anderen Geräten? Der angehende Fachverkäufer fragt viel, kennt aber auch die Antworten auf technische Fragen: Umdrehungszahlen, Fassungsvermögen der Trommel...

Bevor es in die Gespräche vor versammeltem Publikum ging, gab es für die Azubis vier bis fünf Wochen Zeit zur Vorbereitung. „Wir haben damit etwa Ende Februar begonnen“, sagt Prinzen. Dabei wurden die Teilnehmer sowie Ersatz-Kandidaten ausgesucht. Von knapp 75 Schülern wurden drei Teilnehmer ausgewählt.

„Wir haben insgesamt viel Unterricht in Projektform“, sagt Karl-Heinz Greverath, Oberstudiendirektor des Berufskollegs in Dülken. „Aber der Verkäufer-Wettbewerb ist speziell, da es auch um Präsentation und Auftreten vor Publikum geht.“ Dabei sei es nicht unbedingt erforderlich, ein besonders starkes, präsentes Auftreten zu haben. Manchmal sei es für einen Kunden genau richtig, wenn der Verkäufer Kompetenz und Ruhe ausstrahlt, in anderen Fällen sei vielleicht ein gesprächiger Verkäufer passend.