Tatort in Viersen Vergewaltigung – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Polizei war am Mittwoch gegen 14.20 Uhr alarmiert worden, weil es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu dem Sexualdelikt gekommen sei. Das bestätigte sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte. Der Tatverdächtige hatte zu diesem Zeitpunkt die Wohnung, in Richtung Innenstadt verlassen. In die Wohnung hatte er das Opfer laut dpa zuvor mit der Bitte um Hilfe gelockt. Offenbar war dem Opfer der Täter bekannt, er gehörte aber nicht zu ihrem engen Bekanntenkreis, erklärte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Im Zuge der sofort ausgelösten Fahndung konnte der Mann, ein 53-Jähriger mit Wohnsitz in Viersen, noch in der Nähe der Wohnung festgenommen werden.