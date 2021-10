Kreis Viersen : Verfügbares Einkommen in NRW – Viersen steht schlecht da

Kreis Viersen Die Kreisstadt schafft es im landesweiten Vergleich des durchschnittlichen verfügbaren Jahreseinkommens nur auf Platz 327. Andere Kommunen im Kreis Viersen schneiden deutlich besser ab.

Im Jahr 2019 verfügte jeder Einwohner in Nordrhein-Westfalen rein rechnerisch über ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 23.093 Euro, das waren 631 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Das geht aus einem Bericht hervor, den das Statistische Landesamt IT NRW jetzt vorgelegt hat. Mit 53.601 Euro wies Attendorn im Kreis Olpe das höchste verfügbare Einkommen je Einwohner unter allen 396 Städten und Gemeinden in NRW auf. Die Städte und Gemeinden im Kreis Viersen sind teils deutlich weiter hinten in der Tabelle zu finden – am besten schneidet Kempen ab, am schlechtesten Viersen.