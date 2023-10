Vereinsleben in Schwalmtal Mit Bibern boulen und klönen

Französische Balladen erklingen aus der Musikbox, der Wein ist kühl und die Baguettes duften. Der neue Biber-Verein hat zum ersten „Boulen und Klönen“ an den Franzosenstein am Dorfweiher in Amern eingeladen, rund um die Boulebahn sitzen Menschen, unterhalten sich, schauen denjenigen zu, die sich das Spiel erklären lassen und selbst die Kugeln werfen. Hermann Markus ist mit den Regeln gut vertraut, spielt seit 25 Jahren Boule, auch in einem Verein in Krefeld unter anderem in der Kreisklasse. Auch Norbert Frentzen ist leidenschaftlicher Boule-Spieler. „Daraus kann sich etwas entwickeln“, lobt Markus und bemerkt: „Gut, dass die Bahn hinten offen ist, so ist sie barrierefrei.“