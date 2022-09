Alte Papierfabrik : Viersen bekommt neuen Weihnachtsmarkt

Aus Sommergarten wird Weihnachtszauber: Sidney Tusch und Rudi Enders dekorieren auf dem Gelände an der alten Papierfabrik um. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Aus dem Sommergarten der Familie Tusch/Enders an der ehemaligen Papierfabrik wird Mitte November der Weihnachtszauber. Vereine erhalten die Gelegenheit, sich gratis beim winterlichen Angebot vorzustellen.

Von Bianca Treffer

Der Sommer endet – und normalerweise würde zu diesem Zeitpunkt der Sommergarten der Familie Tusch/Enders an der Krefelder Straße schließen. Aber: „Weil uns so viele Gäste darauf angesprochen und ihr Bedauern über das Ende des schönen Angebotes ausgedrückt haben, überlegten wir und entwickelten eine neue Idee“, sagt Sidney Tusch, die gemeinsam mit ihrem Mann Rudi Enders den Sommergarten federführend betreibt. Aus dem rund 1000 Quadratmeter großen Sommergarten wird nun also der Weihnachtszauber an der alten Papierfabrik.

Dazu haben sich die beiden noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie bieten Vereinen die Möglichkeit, sich beim Weihnachtszauber zu präsentieren und falls gewünscht ihre eigenen Produkte zu verkaufen. „Wir werden einen kompletten, überdachten Stand mit Strom und Theke vorbereiten, den wir den Vereinen überlassen, aber auch anderen Organisationen

wie zum Beispiel der Freiwilligen Feuerwehr“, sagt Enders. Das

Ganze sei für die Vereine komplett gratis.

Info Vereine können sich ab sofort melden Kontakt Vereine und weitere Gruppierungen, die sich beim Weihnachtszauber präsentieren möchten, können sich per E-Mail an viersenersommergarten@gmx.de oder per Whats-App an 0157 30993874 wenden. Das gilt auch für Aussteller, die das Programm bereichern möchten.

Das Ehepaar möchte mit der Aktion Vereine & Co. bei deren Arbeit unterstützen. Je nach Wunsch können die Vereine den Stand ein ganzes Wochenende von freitags bis sonntags buchen oder aber auch nur für einen Tag. „Wir nehmen ab sofort Anmeldungen entgegen“, sagt Tusch.

Derweil läuft der in diesem Jahr gestartete Sommergarten erstmal weiter, voraussichtlich bis Mitte Oktober. Danach wird mit dem Umdekorieren für den Weihnachtszauber begonnen. Dabei werden unter anderem die Weinlauben in Fassform zu Weihnachtslauben.

„Wir werden alles ganz weihnachtlich schmücken, entsprechende Live-Acts anbieten und die Getränkekarte sowie das kulinarische Angebot der Jahreszeit angepasst umstellen“, kündigt Sidney Tusch an. „Der Weihnachtsmann kommt uns selbstverständlich auch besuchen.“ Die Bänke der Bierzeltgarnituren sollen mit Fellen dekoriert werden, damit niemand frieren muss, dazu werden auch verschiedene Feuerstellen aufgebaut. „Alles soll so richtig gemütlich, heimelig werden“, sagt Enders. Eins wird beim Weihnachtszauber nicht fehlen: der „Himbeer Spooky“. Der Likör, nach einem hauseigenen Familienrezept kreiert, entpuppte sich beim Sommergarten als der Renner und darf mit in den Winter ziehen. Ansonsten gibt es für die Besucher vom 17. November bis zum 23. Dezember neben vielen winterlichen Angeboten auch hausgemachten Eierpunsch, heißen Aperol, Kakao, gebrannte Mandeln, Lebkuchenherzen, Reibekuchen und Folienkartoffeln sowie Champignons mit hausgemachter Soße.

Aktuell sind Tusch und Enders noch auf der Suche nach weiteren Ausstellern für den Weihnachtszauber. „Wir würden das Programm gerne mit zusätzlichen Händlern, alter Handwerkskunst und Events wie vielleicht eine mobile Schmiede ausbauen“, sagt Tusch. Was sie besonders freut, sind die Besuche des Weihnachtsmannes an den Wochenenden. Er wird den kleinen Besuchern vorlesen und geht in den Fotoeinsatz. Am 4. Dezember nimmt er zudem Wunschzettel entgegen und am 6. Dezember, dem Nikolaustag, reist er mit einer Überraschung für die jungen Gäste an.

Der Weihnachtszauber wird immer mittwochs und donnerstags von 15 bis 21 Uhr, freitags von 15 bis 22 Uhr, samstags von 13 bis 22 und sonntags von 12 bis 21 Uhr geöffnet sein. Der Montag und der Dienstag sind jeweils Ruhetage.