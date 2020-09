Sport in Viersen : Sechs Vereine wollen moderne Sportstätten

Viersen Damit der Förderantrag des Dülkener FC Chancen auf Bewilligung hat, muss der Haupt- und Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung eine Entscheidung treffen.

Das Programm „Moderne Sportstätte 2022“ sieht vor, in den kommenden vier Jahren insgesamt 300 Millionen Euro für die Modernisierung, Sanierung, Erweiterung und Entwicklung von Sportstätten in NRW zur Verfügung zu stellen. Die Stadt- und Kreissportbünde sind dabei um Förderempfehlungen gebeten worden, die Kommunen um Stellungnahmen dazu.

Der Dülkener FC plant nicht, einen Platz zu sanieren, sondern strebt einen Ersatzneubau in 400 Meter Entfernung an – das sorgte für Unsicherheit, ob das Projekt förderfähig ist. Weil die Staatskanzlei es dann Anfang September als förderfähig bewertete, kann der Dülkener FC nun seinen Antrag doch noch einreichen. Damit der Antrag des Dülkener FC die Förderkriterien erfüllen kann, muss allerdings der Haupt- und Finanzausschuss dazu in seiner Sitzung am Montag, 28. September, eine Entscheidung treffen: Er muss beschließen, dass die Stadt und der Verein einen Pachtvertrag über zehn Jahre für das ausgesuchte Grundstück unterzeichnen. Der Sportausschuss hat dafür in seiner Sitzung eine Empfehlung ausgesprochen. Wird der Antrag des Dülkener FC berücksichtigt, würden die Fördermittel für den ASV Einigkeit Süchteln, den Schützenverein Süchteln-Vorst und den Viersener Tennis- und Hockeyclub gekürzt.