Brüggen : Verein Zapuh startet neues Café für Senioren

Brüggen Zur Auftaktveranstaltung wird der Dülkener Peter Ringendahl, neu als Ehrenamtlicher im Verein Zapuh, aber bekannt als musikalischer Entertainer, mit dem Keyboard zu einer musikalischen Reise einladen.

Das Zentrum für ambulante Palliativversorgung und Hospizarbeit (Zapuh) startet am Mittwoch, 9. November, um 14.30 Uhr ein neues Angebot. Die Hospizbegleiter laden Über-70-Jährige zu Kaffee und Tee, zum Klängern, Singen, Backen, Rätseln, Lesen ein. Die Runden sind auf acht Teilnehmer begrenzt, zwei Ehrenamtliche des Hospizdienstes begleiten sie.

Zur Auftaktveranstaltung wird der Dülkener Peter Ringendahl, neu als Ehrenamtlicher im Verein Zapuh, aber bekannt als musikalischer Entertainer, mit dem Keyboard zu einer musikalischen Reise einladen –- mitsingen erwünscht. „Bei Kaffee und Kuchen freuen wir uns des Lebens – das können Hospizler besonders gut“, erklärt Birgit Reimsbach, eine der Koordinatorinnen. Die Idee ist, Menschen in lockerer Atmosphäre in Kontakt zum Hospizdienst zu bringen. Vielleicht können dabei Lösungen für Versorgungsprobleme gefunden werden, Tefonketten und Patenschaften entwickeln werden, zählt Reimsbach auf.

Info Für alle Menschen über 70 Jahre. Ab 9. Oktober immer mittwochs von 14.30 bis 16.30 Uhr, in den Räumen von Zapuh Grenzland, Borner Straße 32 in Brüggen. Anmeldung unter Ruf 02163 8881227, jederzeit per WhatsApp unter 02163 574917.