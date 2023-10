Musik in Viersen-Dülken „Den Menschen gefällt es und sie kommen wieder“

Am 16. Mai 2022 gründete der Kantor der Gemeinde St. Cornelius in Viersen-Dülken, Giovanni Solinas, den Verein „Kultur Centrum Niederrhein“. Und er hat überaus ambitionierte Ziele. Die Idee hinter der Vereinsgründung erläutert Giovanni Solinas so: „Das Kultur Centrum Niederrhein strebt danach, zu einem zentralen Anlaufpunkt in der Region Niederrhein zu werden.“ Durch den Verein soll Viersen als kultureller Treffpunkt interessanter werden. Und nicht nur das, sagt Solinas: Das Kultur Centrum verfolge das ehrgeizige Ziel, kulturelle Veranstaltungen und Projekte zu fördern und „somit einen bedeutenden Beitrag zur kulturellen Vielfalt der Region zu leisten“.