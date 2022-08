Engagement in Brüggen : Verein „Jedermannhilfe“ baut Unterstützung aus

Engagement in Brüggen

Brüggen Neues vom Brüggener Verein „Jedermannhilfe“: Die Ehrenamtler erweitern ihr Angebot. „Wir bieten ab sofort auch Hilfe beim Ausfüllen von Formularen und beim Besuch von Behörden an“, sagt Vorstandsmitglied Roland van Zoggel.

Warum die „Jedermannhilfe“ mit Büro im Brüggener Rathaus am Nikolausplatz jetzt auch in diesem Bereich aktiv wird: „Uns erreichen immer wieder Anfragen von Menschen, die sich in diesen Bereich hilflos fühlten“, erklärt van Zoggel. Als Beispiel nennt er Problem mit einem 13-seitigen Formular des Jobcenters. Auch Menschen mit Migrationshintergrund hätten Schwierigkeiten. Zudem werde aktuell immer wieder Unterstützung erfragt bei „nicht nachvollziehbaren Nebenkostenabrechnungen oder Mietverträgen“.