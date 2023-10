Mein Verein Athletik Waldniel plant Jubiläumslauf

Sind neue Angebote geplant? Geplant ist ein Jubiläumslauf am Mittwoch, 1. November: Hier will Athletik den 50. Jahrestag des weltweit ersten reinen Frauenmarathonlaufes in Waldniel feiern. Gelaufen werden kann ab 4,2 Kilometer bis zum Marathon. Die Anmeldungen sind über www.athletik-waldniel.de möglich. Die ersten drei Finisherinnen beim Jubiläumslauf erhalten je eine Medaille, welche von Prominenten unterschrieben sein wird.