Historische Orte im Kreis Viersen : Heimatverein stellt neuen Kalender vor

Viersen Die Ausgabe für 2021 ist ab sofort erhältlich. Fotograf Stefan Kaiser hat dafür historische Orte im Kreis Viersen besucht. Mal war er bei Vollmond unterwegs, mal wartete er tagsüber auf das passende Licht.

Der Kalender des Vereins für Heimatpflege Viersen ist immer wieder ein besonderes Geschenk für Familie oder Freunde und hat in 13 Jahren an Tradition gewonnen. Die Ausgabe 2021 ist ab sofort im Handel erhältlich. Stefan Kaiser hat für den neuen Kalender historische Orte im Kreis Viersen besucht und fotografiert. „Es ist das sechste Mal in Folge, dass meine Bilder bei den Käufern zu Hause hängen werden, aber es ist einmalig, dass sie historisches Wissen vermitteln“, sagt der Fotograf.

Die Kalenderblätter zeigen neben der Irmgardis-Kapelle außerdem zum Beispiel: das Haus Clee in Waldniel; das Haus Elmpt; das Schloss Krickenbeck in Hinsbeck; den Rokoko-Gartenpavillon in Kaldenkirchen; die St.-Lucia-Kapelle in Boisheim; die Narrenmühle in Dülken; die Turmmühle in Kempen; die Burg Brüggen und die Wallfahrtskappelle in Willich.