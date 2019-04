Wahrzeichen in Viersen : Operation Bismarck

Viersen Der Heimatverein möchte den Viersener Bismarckturm wieder für Besucher öffnen. Damit sie von oben nicht nur Bäume sehen, muss aber noch eine Lösung her.

Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) hat sich kürzlich mit mehreren Vereinsvertretern am Hohen Busch getroffen, im Hubsteiger ließ sich die Gruppe neben dem Bismarckturm auf Höhe der Plattform fahren. Willi Korn vom Vorstand des Vereins für Heimatpflege war dabei. Der 71-Jährige weiß noch aus seiner Kindheit, wie früher von dort oben die Aussicht war. Der Turm sei beliebtes Ausflugsziel gewesen, erinnert er sich: „Man ging über den Hohen Busch und dann ging man auf den Bismarckturm.“ Bei gutem Wetter konnte er den Rhein in Krefeld erkennen, er blickte über Süchteln und das Rahser, Dülken und Waldniel. Als Korn jetzt im Hubsteiger stand, hatte er erst beim zweiten Stopp in 28 Meter Höhe den Eindruck: „Das ist wie in meinen Kindertagen.“