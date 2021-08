Freizeit in Viersen : Heimatverein plant neue Wanderungen um den Erbenbusch

Süchteln Nachdem die ersten Wanderungen vor wenigen Wochen schnell ausgebucht waren, bietet der Verein für Heimatpflege nun vier weitere Termine an.

Neue Markierungen an Bäumen zeigen, wo noch immer Teilstücke des rund 900 Jahre alten Walls erkennbar sind. „In den nächsten Wochen möchte der Verein für Heimatpflege Viersen die Geschichte des historischen Walls um den Erbenbusch in Süchteln weiteren interessierten Bürgern bei Wanderungen zeigen und auf historische Bezüge hinweisen“, sagt Albert Pauly, Vorsitzender des Heimatvereins. „Die ersten Wanderungen im Juli waren binnen weniger Tage komplett ausgebucht.“

Wanderung 2 führt nach Schmansend, am Boisheimer Weg. Auf rund 2,5 Kilometern zeigt der Wanderführer außer dem Wall um den Erbenbusch auch eine Landwehr, zahlreiche Bodenrelikte des II. Weltkriegs, sowie Zeugnisse der historischen Süchtelner Waldwirtschaft. Treffpunkt ist der Parkplatz am Kreiskriegerdenkmal an der Lobbericher Straße. Die Wanderung dauert etwa zweieinhalb Stunden. Termin: Samstag, 7. August, ab 14 Uhr.

Wanderung 3 führt Sie zum sogenannten Heiligenberg mit der Irmgardis-Kapelle und den bisher kaum bekannten Teilstücken des Walles am Ostrand des Erbenbusches. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Bezirkssportanlage Hindenburgstraße. Die Wanderung ist zwei Kilometer lang und dauert etwa zwei Stunden. Termin: Mittwoch, 11. August, 18 Uhr.

Wanderung 4 Schauplatz ist diesmal der Norden des Erbenbusches, bei Dornbusch. Der Wall in markanter Ausprägung, Panzergräben und Stock- und Kopfbuchen sind dort auf etwa zwei Kilometern Strecke zu entdecken. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Gaststätte „Haus Berger“ in Dornbusch am Mühlenheuweg. Die Wanderung dauert etwa zwei Stunden. Termin: Samstag, 17. August, 14 Uhr.