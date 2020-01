Kultur in Viersen : Verein bietet Vorträge - Von Amazonen und Dichterinnen

Das Labyrinth am Steinkreis ist am 2. Mai das Ziel. Foto: Stadt Viersen/E. Köhler

Viersen Das Spektrum reicht von Vorträgen über ein Picknick bis zu einem Gespräch.

Der „Geschichtsverein Euregia: Frauenwege zwischen Rhein und Maas“ plant kostenfreie Veranstaltungen im Café Kultur, Zur Narrenmühle, Lange Straße 167. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Amazonen Um Amazonen als Verteidigerinnen einer friedlichen Gesellschaft geht es am Mittwoch, 12. Februar. Antike Dichter wie Homer berichten von Frauen, die ohne Männer lebten. Sie übernahmen die Waffen ihrer Angreifer, gingen meisterhaft mit Streitaxt, Pfeil und Bogen um. Johanna Braun–Zakaryan, Referentin für Matriarchatsforschung, erläutert die aktuellen Forschungen.

Biblische Vorbilder Am Mittwoch, 11. März, geht es um „Die Macht der Großmutter: Emerentia und Anna um 1500“. Dabei geht es um zwei Frauen der Antike, die das Bild der Frau bis ins Spätmittelalter prägten. Anna, die Großmutter Jesu und Mutter von Maria, wurde zwischen Mittelalter und Neuzeit zur bedeutendsten Heiligen. Emerentia, die Urgroßmutter, wurde zur Stammutter der weitverzweigten „Heiligen Sippe“. Referentin Barbara Brosch aus Bramsche ist während langjähriger Marienforschungen auf diese ungewöhnliche Darstellung gestoßen. Sie entwickelt eine spannende Entdeckungsreise zur „Großen Mutter“.

Bildung für Mädchen Am Mittwoch, 8. April, stehen Mathilde von Mevissen, Tochter des Dülkener Großindustriellen Gustav Mevissen, und die Mädchenbildung im Mittelpunkt. Sie gehörte zu den Töchtern der höheren Gesellschaft, die ihre Zeit mit Warten auf einen Ehemann verbrachten. Erst im fortgeschrittenen Alter entdeckte sie die Frauenbewegung für sich: Die Bildung für Mädchen wurde ihr Herzensanliegen und sie gründete das erste preußische Mädchengymnasium. Die Kunsthistorikerin Angela Klein-Kohlhaas stellt Mevissens Leben vor.

Picknick Für Samstag, 2. Mai, zum Internationalen Welt-Labyrinth-Tag, plant der Verein ein Picknick am Mittelpunkt der Stadt. Das Motto lautet „Gehen“. Es wird diskutiert, welche Arten von Gehen möglich sind und was Umwege, Fortschritt oder auch Rückschritt im Leben bedeuten können. Ein Gang durch das Labyrinth rundet das Programm ab. Wer mitmachen will, bringt Fingerfood mit. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Labyrinth Hoher Busch/Aachener Weg. Bei starkem Regen fällt die Veranstaltung aus.

Else Lasker-Schüler Die Dichterin und Künstlerin der Moderne steht im Zentrum bei einem Vortrag am Mittwoch, 13. Mai. Geboren in Wuppertal-Elberfeld zog sie nach Berlin, wo sie Verbindungen zu berühmten Künstlern und Schriftstellern hatte. 1932 erhielt sie den bedeutenden Kleist-Preis für ihre Literatur, doch nach der Machtergreifung musste sie in die Schweiz fliehen. Maria Claßen vom Geschichtsverein Euregia stellt das Leben dieser schillernden Künstlerin vor.

Hannelore Häusler im Gespräch Am Mittwoch, 10. Juni, ist Hannelore Häusler, Pfarrerin und erste Superintendentin der evangelischen Kirche im Rheinland, zu Gast. Schon früh fasste sie den Entschluss, Theologie zu studieren. 1961 machte sie ihr Examen, drei Tage nach ihrer Hochzeit. Erst 1974 wurde die Zölibatsklausel für Pastorinnen aufgehoben. Zwei Jahre später ermöglichte ihr die Landeskirche, in das Pfarramt in Kerpen-Brüggen eingeführt zu werden. Häusler ging konsequent und unbeirrt ihren beruflichen und privaten Weg. Woraus sie die Kraft für ihren nicht immer einfachen Weg schöpfte, das erläutert Häusler im Gespräch mit Henrika Burgener.

