Café öffnet am 1. Oktober Verein in Viersen lädt ein zu Kaffee und Kreativität

Vorgestellt wird das Projekt am Sonntag, 1. Oktober, um 16 Uhr. Es gehört zur aktuell in Viersen laufenden „Interkulturellen Woche“. „Es soll regelmäßig zwei Mal im Monat stattfinden, in diesem Jahr aber wohl noch etwas öfter. Denn wir wollen für Weihnachten einige Projekte gestalten“, kündigt Furdui an.