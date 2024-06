Aktionsgemeinschaft Viersen-West-Afrika Wie Hilfe zur Selbsthilfe gut funktioniert

Was Hammes und ihren AWA-Mitstreiterinnen mehr als nur ein Strahlen ins Gesicht zauberte, war ein Brief von dem aus Togo stammenden Kodzo Dovenè. „Ich hatte das große Glück, von meiner Kindheit bis zum Abschluss meines Bachelorstudiums Ihre Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Meine Patennummer war die 591. Ihre Großzügigkeit und ihr Engagement waren Lichtblicke in den dunklen Zeiten meines Lebens und boten mir Möglichkeiten und Ressourcen für meine Zukunft. Ich kann meine Dankbarkeit gegenüber ihnen allen gar nicht genug zum Ausdruck bringen“, schreibt Dovenè. Und: „Ich bin stolz, ein ehemaliger Pate der AWA gewesen zu sein. Die Werte, die Sie mir mitgegeben haben, leiten mich weiterhin.“ Er studierte in Lomé Mathematik, unterrichtete dort, machte seinen Master für Lehrberufe in Frankreich und bereitet sich jetzt auf seine Doktorarbeit in Kanada vor, um danach nach Togo zurückzukehren und Mathematiklehrer auszubilden.