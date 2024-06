Ehrenamtler aus dem Kreis Viersen Verein aus Nettetal hilft Hochwasser-Opfern in Bayern

Das Hochwasser in Bayern bleibt kritisch: Für Dienstag wird der Hochstand der Donau erwartet. Vier Menschen sind bisher in Süddeutschland gestorben, Tausende haben Hab und Gut verloren. In Regensburg und im Landkreis Rosen ist der Katastrophenfall ausgerufen worden, Teile der Altstadt in Passau wurden evakuiert, Züge fallen aus. „Je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, werde auch ich mit einigen Helfern nach Bayern fahren“, kündigt Anestis Ioannidis, Präsident der Hilfsorganisation „Human plus“ aus Nettetal, an.