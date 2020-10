Warnstreik in Viersen : Busfahrer streiken am Donnerstag

Der Rheinlandbus fuhr, die NEW-Busse fehlten: So sah es beim Warnstreik am 29. September am Busbahnhof in Viersen aus. Foto: Nadine Fischer

Kreis Viersen Der Verdi-Warnstreik am Donnerstag betrifft voraussichtlich wieder den NEW-Linienbusverkehr in Viersen. Das Kundencenter soll aber geöffnet haben.

Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi am Donnerstag, 8. Oktober, wird voraussichtlich auch wieder für Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr im Kreis Viersen sorgen. Wie das Unternehmen NEW mitteilt, ist in Viersen der gesamte NEW-Linienbusverkehr betroffen. Schulbusse, die außerhalb des öffentlichen Linienverkehrs unterwegs sind, fahren aber voraussichtlich nach Plan. Während das NEW- Kundencenter in Mönchengladbach bestreikt wird, soll das Kundencenter in Viersen am Donnerstag geöffnet sein. Bereits am Dienstag, 29. September, und am Donnerstag, 1. Oktober, war der NEW-Linienbusverkehr in Viersen ausgefallen. Am 1. Oktober beteiligten sich außerdem Mitarbeiter des Landschaftsverbands Rheinland, des Niersverbands und der Stadtverwaltung Viersen an den bundesweiten Verdi-Warnstreiks. Rund 200 Streikende versammelten sich bei zwei Kundgebungen. Die Gewerkschaft fordert von den Arbeitgebern im öffentlichen Dienst unter anderem, das Einkommen der rund 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen um 4,8 Prozent anzuheben beziehungsweise einen Mindestbetrag von 150 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten zu zahlen.