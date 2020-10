Kreis Viersen : Verdi-Streik: Busse fallen Montag aus

Am Montag wird die NEW mobil und aktiv erneut bestreikt. Foto: dpa/Bodo Marks

Viersen Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Montag, 19. Oktober, einen weiteren Warnstreik angekündigt. In der Folge kommt der gesamte Linienverkehr in Viersen und Mönchengladbach am Montag erneut zum Erliegen, kündigte eine Sprecherin der NEW Mobil und aktiv an.

