Erzieherinnen in Viersen : Verdi ruft zu Streiks an Kitas auf

Am Mittwoch, 4. Mai, sollen die Erzieherinnen an den städtischen Kitas in Viersen streiken. Foto: dpa/Peter Kneffel

Viersen Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten an den städtischen Kitas in Viersen aufgerufen, sich an diesem Mittwoch, 4. Mai, an einem landesweiten Streik- und Aktionstag zu beteiligen.

Hintergrund sind die bislang ergebnislosen Verhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Verdi rief die Beschäftigten am Niederrhein dazu auf, sich einer Kundgebung in Mönchengladbach auf dem Alten Markt anzuschließen.

Die bisherigen Tarifrunden im Februar und im März verliefen ergebnislos. Verdi fordert eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst.

„Unsere Kolleginnen in den Einrichtungen streiken dafür, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird und sie ihre Arbeit im Sinne der Kinder und Eltern erfüllen können“, sagt Verdi-Bezirksgeschäftsführer Dominik Kofent. „Ein Hebel dafür ist die Entlastung der Kolleginnen und mehr Fachpersonal.“

(mrö)