Bei Unfall leicht verletzt Radler missachtet Vorfahrt und prallt gegen Auto

Am Montag gegen 20.15 Uhr radelte ein 16-Jähriger aus Bracht über den Verbindungsweg der Kahrstraße in Richtung Uhlandstraße und dann, so die Polizei, vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Kahrstraße, um in Richtung Uhlandstraße weiterzufahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Autofahrers (19), der in Richtung „Op de Schonz“ fuhr. Der Radler verletzte sich beim Aufprall gegen die Seitenscheibe leicht. Nach einem kurzen Gespräch fuhr der 19-Jährige weg. Ein Streifenteam traf ihn später an. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun.