Kriminalität in Viersen : Kinderpornografie — Durchsuchung in Viersen

Kinderpornografie — Durchsuchung in Viersen

Kriminalität in Viersen

Viersen Im Rahmen einer bundesweiten Razzia gegen Kinderpornografie wurde am Dienstag auch ein Objekt in Viersen durchsucht. Die Tatverdächtigen sollen kinderpornografische Inhalte besessen und verbreitet haben.

Im Rahmen einer bundesweiten Razzia gegen Kinderpornografie haben Polizisten am Dienstag auch ein Objekt in der Stadt Viersen durchsucht. Das bestätigte die Polizei am Mittwoch. Welches Datenmaterial sichergestellt wurde, teilte die Polizei nicht mit. „Wir bitten um Verständnis, dass wir nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Köln derzeit keine weiteren Angaben machen und auf Detailfragen nicht weiter eingehen werden“, sagte ein Sprecher.