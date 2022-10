Unwetter im September : Verband zieht Fazit nach starkem Regen in Bracht

Der Niersverband hat jetzt das Ergeis seiner Analyse zum Unwetter inBrüggen-Bracht vorgelegt. Foto: Niersverband/Jens Perkiewicz

Brüggen Der Niersverband hat den ungewöhnlich starken Regen in Brüggen-Bracht am vergangenen 10. September 2022 analysiert. Das ist das Ergebnis.

Der Niersverband hat jetzt ein Fazit nach dem ungewöhnlich starken Regen in Brüggen-Bracht am 10. September gezogen. Das Ergebnis stellte die Verwaltung in der jüngsten Ausschuss-Sitzung für Bauen, Infrastruktur und Klimaschutz vor.

Während über dem Brüggener Zentrum zu diesem Zeitpunkt kein Regen gefallen sei, habe es in Bracht stellenweise so stark geregnet, „wie es in 25 bis 50 Jahren nicht der Fall ist“, erklärte Martin Houbertz im Ausschuss. In zehn Minuten sei eine Niederschlagsmenge von 25 Millimetern (25 Liter pro Quadratmeter) gefallen. Die Folgen: Etwa an der König- und Florianstraße habe der Kanal die Wassermassen nicht mehr aufnehmen können. Die Kanalisation sei nicht von derartig große Wassermenge in so kurzer Zeit ausgelegt.

Laut Mitteilung des Niersverbands habe es keinen Defekt an der Betriebsstelle in Bracht-Hülst gegeben. Wie die Anlage dort funktioniert: Wenn es sehr stark regnet, fließt das Mischwasser (Regen- und Abwasser) zum Teil über eine Überlaufschwelle zu einem Pumpwerk (Schneckenhebewerk), das das Wasser in ein Regenüberlaufbecken leitet. Dort wird das Wasser zwischengespeichert und nach Ende des Regens zur Kläranlage Nette geleitet. Wenn dieses Becken bei Starkregen voll ist, fließt das Wasser über einen Überlauf in ein zwei-kammeriges Regenrückhaltebecken dahinter. Von dort aus fließt es gedrosselt in den Königsbach. „Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken haben insgesamt ein Fassungsvolumen von 25.400 Kubikmeter“, so der Verband. Auch dann, wenn alle Becken gefüllt seien, könne das Wasser über einen zusätzlichen Notablauf an der ersten Kammer des Regenrückhaltebeckens in den Königsbach geleitet werden.

(busch-)