Gedenktag in Viersen : Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus

Viersen Die LVR-Klinik Viersen und der „Initiativkreis 27. Januar“ laden zu einer Gedenkveranstaltung ein. Auch die weiterführenden Schulen bereiten eine Veranstaltung vor.

Besonders im Mittelpunkt stehen am Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am Montag, 27. Januar, in der LVR-Klinik Viersen die psychisch kranken Patienten, die währen der NS-Zeit abtransportiert und ermordet wurden. Die LVR-Klinik und der „Initiativkreis 27. Januar“ möchten daran gemeinsam erinnern, die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr in der Allgemeinen Verwaltung der Klinik an der Johannisstraße 70 in Süchteln. Dem Initiativkreis gehören die Pfarrgemeinde St. Clemens Süchteln, Pax Christi, die evangelische und katholische Klinikseelsorge und die Lebenshilfe Kreis Viersen an.