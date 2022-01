Vorfall in Viersen : Vandalen verursachen erheblichen Sachschaden im Weberhaus

Einbrecher haben im Weberhaus unter anderem einen Pulver-Feuerlöscher entleert. Foto: Nadine Fischer

Süchteln Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in das Weberhaus an der Hochstraße in Süchteln eingebrochen. Nach Polizeiangaben hatten sie gewaltsam ein Fenster geöffnet. Wie die Polizei weiter mitteilte, hebelten die Einbrecher im Gebäude mehrere Türen auf, entleerten einen Pulver-Feuerlöscher und zerstören auf der Herrentoilette die montierten Pissoirs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es sei erheblicher Sachschaden entstanden. Noch stehe nicht fest, ob die Täter etwas stahlen. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.

(naf)