Brüggen : Vandalismus an der Gesamtschule

Die Gemeinde Brüggen erstattet Anzeige gegen fünf Jugendliche, die am Wochenende an der Gesamtschule Vandalismus betrieben und dabei von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurden.

(hb) Am vergangenen Wochenende kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Gesamtschule in Brüggen zu zahlreichen Beschädigungen durch Vandalismus. Das meldet die Gemeinde am Mittwoch.