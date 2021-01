Kriminalität in Viersen : Vandalen verwüsten erneut Gotteshaus

Viersen-Dülken Zum wiederholten Male haben unbekannte Täter in der St.-Cornelius-Kirche in Viersen-Dülken gewütet. Wie reagiert jetzt die Pfarrgemeinde?

„Sie schmissen Kerzen um, kletterten auf den Altar und zündeten ein Fürbitten-Buch an“, erklärte ein Polizeisprecher. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstagvormittag gegen 11.30 Uhr.

Ihm sei es wichtig, das Gotteshaus geöffnet zu halten – gerade in den Zeiten des Lockdowns. „So geben wir den Gläubigen die Möglichkeit, eine Kerze anzuzünden oder ein Gebet zu sprechen.“ Zwar bietet die Pfarrgemeinde auch weiterhin Präsenzgottesdienste an, aber gerade MItglieder der Risiko-Gruppen würden diese meiden, so Nienkerke. Und nun? Wird die Kirche abgeschlossen? „Das soll nicht geschehen; wir werden aber darauf achten, dass wir die Zeiten, in denen die Kirche unbeaufsichtigt ist, weiter minimieren.“