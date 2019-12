Kultur in Schwalmtal : Von Afrika nach Schwalmtal

„Schreiben ist mein geistiges Ventil“, sagt der Wahl-Waldnieler Uwe Geilert. Der 78-Jährige hat mehrere Bücher verfasst, besonders gern schreibt er über Afrika – wo er mehrere Jahre gelebt und gearbeitet hat.

Uwe Geilert wurde 1940 in Hermannsburg bei Celle geboren. Schon damals „bekam der kleine Geilert große Ohren“, wenn er Menschen von Afrika erzählen hörte. Nach der Schule machte er eine Schlosserlehre, studierte dann Maschinenbau. Seine Jobs führten ihn von Hamburg aus in weit entfernte Länder: In den späten 1960er-Jahren arbeitete er mehrere Jahre in einer Zuckerfabrik in Peru. 16 Jahre lang lebte und arbeitete er in Südafrika. 1992 kehrte er nach Deutschland zurück, machte sich später selbstständig und landete 1997 in Schwalmtal-Waldniel. Dort fühlt er sich wohl und zu Hause. Viele Menschen habe er kennengelernt. Sein Motto: „Nichts erhoffen und erwarten, geben, was man geben kann.“ Eines seiner Bücher ist ein Sachbuch: „Wein Zeit Mensch“ heißt es, verfasst hat er es zusammen mit seiner Frau Ute Pleitgen-Geilert. Sie führte anfangs in Waldniel ein Weingeschäft, kennt sich also aus mit dem Wein. Doch ist „Wein Zeit Mensch“ mehr als ein Buch über Wein: Geilert erzählt darin die Geschichte der Menschen anhand des Weinbaus nach.