Schwalamtal : Geilert und Bongartz lesen in Dom-Buchhandlung

Schwalmtal Geilert beschreibt die Geschichte eines Kunstraubs, Bongartz stellt Passagen aus Heinrich Malzkorns „Patschel“-Roman vor.

Am Donnerstag, 31. Oktober, stellt der Waldnieler Autor Uwe Geilert seinen neuen Roman „Der Goldrahmen“ vor: Eine Geschichte, die vom Kunstraub während des Nazi-Regimes erzählt und Figuren beschreibt, die zum Teil der Familiengeschichte des Autors entlehnt sind. Geilert, 1940 geboren, ist Ingenieur. Ende der 1960er Jahre arbeitete er mehrere Jahre in einer Zuckerfabrik in Peru, 16 Jahre lebte er in Südafrika; 1992 kehrte er nach Schwalmtal-Waldniel zurück. Mehrere Romane sind in den vergangenen Jahren entstanden.