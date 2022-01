Freizeit in Niederkrüchten und Schwalmtal : Uta Krüger gibt Büchereileitung ab

Schwalmtal/Niederkrüchten Die Gemeinde Niederkrüchten sucht eine neue Leitung für ihre Bücherei und die Bücherei in der Nachbargemeinde Schwalmtal. Die bisherige Leiterin Uta Krüger will die Arbeitsstelle wechseln; sie ist voraussichtlich noch bis Juni da, hat eine Kündigungsfrist von einem halben Jahr.

Uta Krüger hat am Dienstag vor genau 13 Jahren die Leitung der Gemeindebibliotheken in Niederkrüchten und Schwalmtal übernommen. Nun plant die ausgebildete Buchhändlerin und Bibliothekarin, die mit ihrer Familie in Schwalmtal lebt, eine berufliche Neuorientierung. Krüger bezeichnet ihre bisherige Tätigkeit als „Traumberuf“ und erinnert sich gern daran, als im März 2009 zuerst die Gemeindebibliothek Niederkrüchten, dann im Mai 2009 die Bibliothek am Markt in Schwalmtal eröffnet wurde. Beide Leihbüchereien sind rund 20 Stunden pro Woche für die Nutzer geöffnet; zu schaffen sei dies nur mit einem Team aus „treuen, engagierten Ehrenamtlern“: „Sie sind mittlerweile selbst Profis“, lobt Krüger. busch-/Foto: busch-