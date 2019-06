Niederkrüchten : Campingplatzmord: Urteil verzögert sich

Der Prozess um den Mord an dem 54-jährigen Roland B. auf einem Niederkrüchtener Campingareal sollte ursprünglich im November 2018 enden. Doch bei der Beweisaufnahme gab es mit den Handys der Angeklagten Probleme.

Diese Auswertung der Mobiltelefone wurde inzwischen nachgeholt. Es hatte sich herausgestellt, dass die drei Männer ihre jeweiligen Handyspeicher umfangreich gelöscht hatten. So wurde zunächst eine Spezialfirma mit der Wiederherstellung der Daten betreut, Die Polizei wertete die Daten anschließend aus. Dies nahm mehr Zeit als geplant in Anspruch. Der Prozess verzögerte sich erneut, sollte nun statt im Januar erst Mitte Juni enden.

Doch erneut konnte die Beweisaufnahme nicht geschlossen werden: Sowohl Verteidigung als auch Nebenklage stellten weitere Anträge: Der Verteidiger von Ramona K. bat um ein Sachverständigengutachten für ein Foto, das nach der Wiederherstellung der Daten auf dem Handy eines Angeklagten gefunden wurde. Dieses solle nach der erneuten Bildverbesserung beweisen, dass die vorliegende Datei das Opfer in leblosem Zustand darstelle. Am Dienstag lehnte die Kammer diesen Beweisantrag mit der Begründung ab, dass sie selbst „die erforderliche Sachkunde“ besitze. Auf Tatortfotos trage das Opfer ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jacke. Die erneute Inaugenscheinnahme des vom Verteidiger benannten Bildes zeige, dass die dort abgebildete Person ein helles Oberteil trage. Bei dieser könne es sich also nicht um das Opfer handeln. Auch ein Antrag der Nebenklage, eine Sachverständige zu einem Abgleich von Blutspuren an dem Pulli des Geschädigten mit einem Angeklagten zu hören, wurde abgelehnt, da das entsprechende Gutachten bei der Hauptversammlung bereits verlesen wurde.