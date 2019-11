Kreis Viersen : Kennzeichen HH 1933 ist sittenwidrig

Das Autokennzeichen „HH 1933" bleibt verboten, entschied das Oberverwaltungsgericht in Münster. Die NS-Assoziationen mit der Kombination seien unvermeidlich. Der Kreis Viersen hatte das Kennzeichen eingezogen.

Ein Auto-Kennzeichen mit der Buchstaben- und Zahlenfolge „HH 1933“ darf nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster wegen eines möglichen Bezugs zum Nationalsozialismus verboten werden. Die Kombination sei aufgrund der offensichtlichen, sich aufdrängenden Bezüge zum Nationalsozialismus sittenwidrig, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten OVG-Beschluss.

Das Gericht wies damit die Beschwerde eines Autofahrers aus Nettetal ab, der in erster Instanz mit einer Klage gegen das Straßenverkehrsamt des Kreises Viersen gescheitert war. Der Mann hatte das Wunschkennzeichen zunächst von der Behörde genehmigt bekommen, nach der Beschwerde eines Bürgers wurde das Kennzeichen jedoch wieder eingezogen. „Es gibt einen Landeserlass, dass in Nordrhein-Westfalen die Kennzeichen NS, KZ, SS, SA und HJ nicht vergeben werden dürfen“, erklärte Kreis-Sprecher Benedikt Giesbers. „In Kombination mit der Jahreszahl 1933 erschien uns allerdings auch HH als anstößig.“

Der Kreis holte zunächst Rat bei der Bezirksregierung ein; im Anschluss zog er das Kennzeichen ein. Gegen diese Entscheidung war der Nettetaler, der sich auf seiner Facebook-Seite neben dem Fahrzeug mit dem sittenwidrigen Kennzeichen in einem T-Shirt mit mit der Aufschrift „Manche führen“ zeigte, vor das Verwaltungsgericht Düsseldorf gezogen. Dessen 6. Kammer hatte Ende April im Eilrechtschutzverfahren festgestellt, dass das Straßenverkehrsamt bei der Einziehung des Kennzeichens rechtmäßig handelte. Der durchschnittliche Bürger assoziiere „HH 1933“ mit dem Nationalsozialismus im „Dritten Reich“, so die Richter. 1933 sei das Jahr, das zeitgeschichtlich für die Machtergreifung der Nationalsozialisten stehe, und „HH“ sei eine Abkürzung des im „Dritten Reich“ üblichen Grußes „Heil Hitler“, die in der rechtsextremistischen Szene verwendet werde. Nur in einem Punkt gab das Verwaltungsgericht dem Kläger Recht: Das Straßenverkehrsamt des Kreises Viersen sei zu weit gegangen, als es den Halter zugleich dazu verpflichtete, die alten Kennzeichen entwerten und neue prägen und anbringen zu lassen. Die Fahrzeug-Zulassungsverordnung sehe nicht vor, die Behebung von Mängeln des Fahrzeugs mit Befehl und Zwang durchzusetzen, so die Richter. Ob der Halter den Wagen mit einem neuen Kennzeichen ausstatte, entscheide er allein. Ohne neues Kennzeichen könne das Straßenverkehrsamt den Wagen allerdings stilllegen. Er dürfe dann auf öffentlichen Straßen nicht mehr gefahren werden. Gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf hatte der Nettetaler Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Münster eingelegt.