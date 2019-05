Viersen-Mackenstein : Gericht: Gewerbegebiet Peschfeld rechtens

Badhändler Reuter wollte dort expandieren, die Anwohner erhoben Klage. Das Oberverwaltungsgericht Münster entschied nun, dass die Verwaltung alles richtig gemacht hat. Jetzt kann die Stadt das Gewerbegebiet vermarkten.

Knapp drei Jahre nach dem öffentlichen Protest von Anwohnern aus Viersen-Mackenstein gegen ein geplantes Logistikzentrum des Badhändlers Reuter hat jetzt das Oberverwaltungsgericht Münster in einem Normenkontrollverfahren befunden: Der „Bebauungsplan 272 Gewerbegebiet Mackenstein-Peschfeld“ ist rechtens (AZ: 10D8/17.NE). Freilich: Der Badhändler, der rund 400 Mitarbeiter in Viersen beschäftigt und weitere Stellen schaffen wollte, hat sich längst umorientiert; er wird Viersen verlassen und seine neue Firmenzentrale in Mönchengladbach bauen.