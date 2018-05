Unwetter in Viersen: Schaden nach Tornado in Millionenhöhe

Viersen Der Tornado im Kreis Viersen hat einige Häuser schlimmer getroffen als vermutet. Die Polizei warnt vor Dieben, die sich die Lage zunutze machen.

Nach Angaben der Versicherung Provinzial Rheinland muss in der besonders betroffenen Ortschaft Viersen-Boisheim an mindestens einem Gebäude die Statik überprüft werden. In einigen Fällen seien Fenster und Türen herausgerissen worden, wahrscheinlich durch Winddruck. Die Versicherung Provinzial schätzte den Schaden vom Mittwochabend in ihrem betroffenen Geschäftsgebiet in Boisheim und umliegenden Orten auf mehrere Millionen Euro. Der Tornado hatte die Stärke F1 (117 bis 180 km/h).