Kreis Viersen : Unterschriften-Aktion gegen geplante Abschiebung

Hamlet Aghafanyan (35) droht als geduldetem Flüchtling die Abschiebung. Chefs und Kollegen von der Brüggener Firma Lankes sammeln Unterschriften, um dies zu verhindern. Eine weitere Möglichkeit: der NRW-Petitionsausschuss.

Stefan Haeger hat am Montag 400 Seiten für Unterschriftenlisten verteilt. Sie liegen in unterschiedlichen Geschäften im Kreis Viersen aus, darunter im Corso Film-Casino in Nettetal-Kaldenkirchen, an der Aral-Tankstelle in Nettetal-Lobberich, im Kiosk am Doerkesplatz in Nettetal-Lobberich, an der Tankstelle in Brüggen-Bracht, an der Tankstation Viersen, bei der Tankstelle Jannsen in Nettetal Breyell sowie in den Pizzerien Laguna an der Nettetaler Niedieckstraße und Da Andrea an der Breyeller Straße in Lobberich.