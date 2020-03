Wirtschaft in Viersen : Wenn alle Einnahmen wegbrechen

Viersen Markus Brüggemann vermietet normalerweise Zelte an Großkunden. Dass er mal einen Totalausfall erleben muss, hätte er nie für möglich gehalten — doch wegen der Corona-Krise bleiben Aufträge aus. Aufgeben will er aber nicht.

Minütlich erhält Markus Brüggemann Stornierungen per E-Mail. Kein einziger Auftrag ist dabei, kein einziges Angebot hat er seit Wochen geschrieben. Der 41-Jährige ist Unternehmer, vermietet Zelte und Event-Equipment für Großveranstaltungen, aber auch Hochzeiten sowie Messen und sagt: „Das, was gerade passiert, haben alle noch nie erlebt, unsere Umsätze sind um hundert Prozent eingebrochen.“ So wie Brüggemann geht es gerade vielen Unternehmern in ganz Deutschland. Die Einnahmen bei null, und das bedeutet: Existenzangst.