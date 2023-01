Arbeitsmarkt im Kreis Viersen Unternehmen halten auch in der Krise am Personal fest

„Herausforderungen wie der Ukraine-Krieg, stark steigende Energie- und Rohstoffpreise, Inflation, Materialengpässe und Nachwirkungen der Corona-Pandemie bestimmten auch den hiesigen Arbeitsmarkt im Jahr 2022. Der zunehmende Fachkräftebedarf führt aber dazu, dass die Unternehmen in Aus- und Weiterbildung investieren und auch in Krisen so lange wie möglich an ihren Arbeitskräften festhalten. Die erhöhten Zahlen in der Grundsicherung sind durch die Registrierung der ukrainischen Kriegsgeflüchteten zu erklären“, erläuterte Sarah Borgloh das Jahr 2022 auf dem Arbeitsmarkt.