Vorfall in Viersen : Betrüger geben sich als seriöse Handwerker aus

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770.

Viersen Vermeintliche Handwerker haben eine Seniorin in Viersen-Boisheim getäuscht. Wie ein Polizeisprecher berichtet, hatten die beiden Männer am Dienstag, 11. Oktober, bei der Seniorin an der Nettetaler Straße an der Haustür geklingelt.

Sie boten an, die Einfahrt zum Haus professionell zu reinigen und anschließend zu versiegeln. Angereist war das Duo nach Polizeiangaben mit einem dunkelblauen Auto mit einem weißen Schriftzug. Die Arbeiten seien dann aber laienhaft und auch nicht in Gänze durchgeführt worden. Dennoch hätten die Männer das vereinbarte Geld verlangt.

Als die Boisheimerin eine Rechnung forderte, verließen die Männer fluchtartig das Haus und fuhren mit dem blauen Wagen weg, berichtet der Polizeisprecher weiter. Das Kriminalkommissariat West ermittelt und bittet um Hinweise (Telefon 02162 3770) zu den Männern und dem blauen Auto mit der weißen Aufschrift.

