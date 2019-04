Festhalle in Viersen : Rotkäppchen in der Glühbirnenwunderwelt

United Puppets und das Berliner Theater an der Parkaue zeigten „Rotkäppchen“ als Lichtspiel. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Mit Lampen und Lichtern zauberten die Puppenspieler von United Puppets eine neue Version des Märchens „Rotkäppchen“ auf die Bühne der Viersener Festhalle. Die Puppenköpfe hatten sie dabei durch Glühbirnen ersetzt.

Von Lea Buchholtz

Jeder kennt die Märchen der Gebrüder Grimm. Wie eine ihrer Geschichten als Lichtspiel aussieht, zeigten die Puppenspieler von United Puppets in Kooperation mit dem Berliner Theater an der Parkaue in der Viersener Festhalle.

Rotkäppchen trägt – wie könnte es anders sein – rot, ihre Mutter gelb und der Jäger grün. Die Märchenpuppen tragen jedoch nicht die jeweils passende farbige Kleidung, sondern die Puppenspieler haben die Köpfe durch Glühbirnen ersetzt. Und so wird aus dem klassischen Märchen „Rotkäppchen“ eine Welt voller Glühbirnen, Lampenschirme, leuchtender Blumen und einer leuchtendenTorte.

Info Zwischen Puppentheater und Schauspiel Unter United Puppets bündeln sich die Theaterproduktionen von Melanie Sowa und Mario Hohmann. Die Berliner Theatermacher loten das Spannungsfeld zwischen Puppenspiel und Schauspiel auf. Dabei entstehen Inszenierungen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. 2018 waren sie bereits mit „Über den Klee“ in Viersen.

Die Idee zum Stück kam Regisseur Mario Hohmann, der eine Figur mit Lichtfunktion in einem anderen Theater gesehen hatte. Die Theatertruppe entschied sich für Rotkäppchen, um allen Charakteren eine Entsprechung in Form einer farbigen Glühbirne geben zu können.

Von Beginn an festgelegt waren die Hauptfigur mit der klassischen roten Farbe sowie der Jäger in Grün. Hinzu kamen Rotkäppchens Mutter mit einem warmen Gelbton und ihre Oma, Oma Flämmchen genannt, da in ihrem Alter die Birne schon das ein oder andere Mal flackerte. Der als Tanne getarnte Wolf bekam mit seinen spitzen Augen ein helles Licht mit einer Dimmfunktion.

Trotz fehlender Puppenköpfe kamen alle Wesenszüge, Gefühle und Stimmungen der Figuren durch die Stimmen und Gestik der beiden Puppenspieler Melanie Sowa und Pierre Schäfer bei den kleinen und großen Zuschauern an.

Die Geschichte der Brüder Grimm wurde etwas abgeändert, so dass ­Rotkäppchen an ihrem Geburtstag die kranke Großmutter besuchte, um mit ihr feiern zu können. Außerdem gab es in der Version von United Puppets einen Dialog im Bauch des Wolfes. Zwischendurch wurden immer wieder Lichteffekte eingebaut.

So war Rotkäppchen mit ihrem Geburtstagskuchen, dessen Kerzen durchgängig leuchteten, auf dem Weg zu Oma Flämmchen, als ihr der böse Wolf begegnete. Rotkäppchen hörte nicht auf die mahnenden Worte, sondern kam vom Weg ab, um die blau leuchtenden Blumen für ihre Großmutter zu pflücken. Währenddessen schlich sich der Wolf zur Großmutter. Er fraß erst die alte Frau und dann das Geburtstagskind auf. Doch Rotkäppchen und die Großmutter mussten nicht lange auf Rettung warten. Während der Wolf seinen Verdauungsschlaf hielt, machten Oma und Enkelin mit ihren leuchtenden Birnen auf sich aufmerksam und sorgten für viele Lacher im Publikum.