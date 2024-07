Unfall in Schwalmtal Fahrrad kracht nach Flaschenwurf in Auto

Am Samstagabend fuhr gegen 23.20 Uhr eine 26-jährige Autofahrerin aus Roermond mit ihrem Wagen auf der Straße Hehler in Richtung der Straße Am Wasserturm. Ein 21-jähriger Radfahrer aus Osnabrück fuhr zunächst auf dem parallel verlaufenden Radweg. Kurz vor der Einmündung führt der Radweg auf die Fahrbahn.