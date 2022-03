Kreatives Angebot in Brüggen : Ungewöhnliche Idee – ein ökumenisches Lego-Event im Pfarrsaal

Brüggen Kinder mit ihren Eltern und Jugendliche lädt die evangelische Kirchengemeinde Bracht-Breyell ein. Und dann wird mit Lego-Steinen gebaut.

„Bracht ist bunt und vielfältig“ – so lautet das ökumenische Jahresmotto für 2022. Die Evangelische Kirchengemeinde Bracht-Breyell hat deshalb ein großes Event rund um die kleinen Lego-Steine organisiert. „Das, was man beim Konstruieren mit den Steinen im Spielerischen macht, hat auch eine Relevanz für unser Leben“, erklärt Pfarrer Christoph Helbig zur Intention.

Eine Autoladung voller Legosteine: Das ist ein Traum für viele Mädchen und Jungen – manchmal auch für ihre Eltern. Die kleinen, bunten Steine aus Plastik verbinden seit langem Generationen, faszinieren Kleinkinder ebenso wie Erwachsene. Gemeinsames Bauen ist geplant von Freitag, 18. März bis einschließlich Samstag, 19. März: Dann wird das ökumenische Pfarrheim am Bischof-Dingelstad-Platz 1 zum Treffpunkt für alle Teilnehmer am großen „Ökumenischen Lego-Event“.

Unter dem Motto „Baue deine Stadt der Zukunft“ lädt Pfarrer Christoph Helbig dazu ein; willkommen als junge Baumeister sind Vier- bis Acht-Jährige in Begleitung ihrer Eltern. Kinder und Jugendliche im Alter von acht und 14 Jahren dürfen sich auch allein an Bausätzen kreativ ausleben. Gebaut werden kann am Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 17 Uhr. Für Sonntag ist nach dem Gottesdienst, der um 10.30 Uhr beginnt, eine Abschlusspräsentation geplant.