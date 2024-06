Kinder aus 15 Kitas und Schulen in Viersen Galerie im Park zeigt ungewöhnliche Ausstellung über Schönheit

Erstmals kann man unters Dach der alten Villa steigen zum neuen Ausstellungsraum. Er soll, so Jutta Pitzen, in Zukunft immer wieder einmal in die Ausstellungen einbezogen werden. Oder man nimmt den Aufzug und kann beim Fahren dem neuen Podcast „Von Unten nach Oben“ lauschen. Oben dürfen die Gäste Platz nehmen, gucken und hören. Die Autorin und Illustratorin Ilka Brühl ist in einem Video zu sehen. Sie weiß, wie es ist, „andersschön“ zu sein: Mit einer Gesichtsspalte geboren, haderte sie lange mit ihrem Aussehen. Heute kämpft sie darum, Vielfalt als Bereicherung zu betrachten. Sie liest ihr Buch „Milo, der Naschkater“ vor. An den Wänden hängen Bilder der Buchillustrationen.