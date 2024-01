Vorfall in Schwalmtal Polizei sucht Zeugen in einem Fall von Unfallflucht

Ein auf dem Seitenstreifen vor der Volksbank in Waldniel geparktes Auto ist am Dienstag zwischen 18.40 und 20 Uhr beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen, berichtet die Polizei. Es muss allerdings einen Zeugen oder eine Zeugin geben, denn der Besitzer des beschädigten VW Taigo fand am Türgriff der Fahrertür einen Zettel, auf dem stand, dass jemand Unfallzeuge geworden sei. Die auf dem Zettel notierte Telefonnummer ist laut Polizei jedoch nicht vergeben. Die Ermittler im Verkehrskommissariat hoffen nun, dass derjenige, der dort den Zettel hinterlassen hat, oder andere Zeugen sich unter der Rufnummer 02162 3770 melden, um zur Aufklärung beizutragen.